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Annesi yakılmış halde bulunan köpeğin yavrusu, İstanbul'a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde geçen hafta mezarlıkta bulunan yakılmış köpeğin yaralı yavrusunun tedavisi tamamlandı.

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde geçen hafta mezarlıkta bulunan yakılmış köpeğin yaralı yavrusunun tedavisi tamamlandı. İstanbul'da bir aile tarafından sahiplenilen yavru köpek, yeni yuvasına gönderildi.

Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda 3 Temmuz'da yakılmış ölüsü bulunan köpeğin yanındaki yavrusunun tedavisi tamamlandı. Sol gözü oyulan ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar olan yavru köpeği, olay günü Hayvan Hakları Federasyonu (Haytap) Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler alarak tedavisini üstlendi. İstanbul'dan bir aile, köpeği sahiplenmek istediğini Sevgi Ekmekçiler'e bildirdi. Ekmekçiler görüşmelerin ardından yavru köpeği aileye vermeyi kabul etti. Ekmekçiler, yavru köpeği uçakla İstanbul'daki aileye gönderdi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten, Sevgi Ekmekçiler, "Olay sonrası emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk, yavruyu aldık geldik. Yavru tedavi gördü 5-6 gün, ne yazık ki bir gözü oyularak çıkarılmış. Kendisi de bayağı eziyet görmüş ve zayıf kalmış. Ama ne yazık ki yapan da mezarlık çalışanı çıktı. Ölü bulup yaktığını söylemiş, hiçbir kimse şimdiye kadar ölü bir hayvanı yakmamıştır. Neden yakıyor ki, ölü hayvanın ağzından salya akmaz. Salya akıyorsa canlıdr o hayvan, böyle bir şey olduğu zaman da hemen bizlere veya yetkili birimlere haber vermesi gerekiyordu. Biz gelip onu alırdık, gerekirse otopsi yapılırdı. Kuduz olup olmadığına bakılırdı. Ama öyle yapmamış ve 'yaktım' diyor. Bana çok inandırıcı gelmedi. Yapacak bir şey de yok. Kanunlarımız da yetersiz. Şimdi miniğimizi İstanbul'da bir aile sahiplendi. Çok iyi bir aile, başka sakat hayvanları da var. Şimdi miniği onlara göndereceğim, bundan sonra mutlu olacak. İnşallah Diyarbakır'da bir daha böyle bir olayın olmamasını diliyorum."

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