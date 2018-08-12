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Annesinden öğrendiği terziliği 55 yıldır sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, annesinden öğrendiği terziliği 55 yıldır sürdüren Mevlüt Toplu, aradan geçen zamana rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyor - Terzi Mevlüt Toplu: - "Zevkli bir meslek. Her gün yeni bir şeyler üretiyorsun"

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mevlüt Toplu, annesinden öğrendiği terzilik mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

İlçede "Terzi Mevlüt" olarak bilinen ve alın teri döktüğü 20 metrekarelik dükkanında ekmeğini kazanmaya çalışan Toplu, ilk günkü heyecanla yaptığı işiyle hem ailesini geçindirmenin hem de 5 çocuğunu okutarak meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Toplu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinden öğrendiğini terzilik mesleğinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Ömrünü mesleğine adadığını ifade eden Toplu, "Annem, köyde babama aldırdığı kolla çevrilen eski dikiş makinesiyle terziliğe başladı. O zamanlar ben de anneme yardım ediyordum. 13 yaşıma kadar anneme yardımcı oldum. İlkokulu bitirmemin ardından da babama terzilik, berberlik gibi meslek edinmek istediğimi söyledim. Köyden bir amcamız da benim için babama, 'Çelimsiz bu, terziliğe verelim.' dedi. Böylelikle terziliğe başlamış oldum." diye konuştu.

- "Çırak yetiştiremiyoruz"

Toplu, uzun yıllar erkek terzisi olarak hizmet verdiğini ancak erkek tekstilinde fabrikasyon arttıkça bu mesleğin tükendiğini düşünerek bıraktığını aktararak, kadın terziliğinin profesyonelce yapıldığında bir aileyi rahat geçindirecek bir meslek olduğunu anlattı.

Yeni neslin mesleğe ilgi duymadığını belirten Toplu, şöyle devam etti:

"Kadın terziliği hiçbir zaman ölmez ve öğrenilmesi gereken bir meslek. Zevkli bir meslek. Her gün yeni bir şeyler üretiyorsun. Ama erkek terziliği olarak yetişen çırak da olmayınca fazla bir önemi kalmadı. Çırak yetiştirilmesi gerekir ama yetiştiremiyoruz. Geliyorlar, biraz öğrendikten sonra konfeksiyonlara gidip paça tamiratı gibi ufak tefek şeyler yapıyorlar. Abiye ya da ceket dikimi konusunda yetişen bir eleman yok. Yetiştirdiğim elemanlar hep İstanbul gibi büyük şehirlerde ünlülerin terziliğini yapıyor."

Toplu, yaşadığı ilçede "usta" diyeceği bir terzi yetiştirememesinden üzüntü duyduğunu dile getirerek, isteyene dükkanında seve seve bu mesleği öğreteceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bayan Terzisi Çaycuma Mevlüt Toplu

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