Annesinden öğrendiği terziliği 55 yıldır sürdürüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Mevlüt Toplu, annesinden öğrendiği terzilik mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

İlçede "Terzi Mevlüt" olarak bilinen ve alın teri döktüğü 20 metrekarelik dükkanında ekmeğini kazanmaya çalışan Toplu, ilk günkü heyecanla yaptığı işiyle hem ailesini geçindirmenin hem de 5 çocuğunu okutarak meslek sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Toplu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinden öğrendiğini terzilik mesleğinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Ömrünü mesleğine adadığını ifade eden Toplu, "Annem, köyde babama aldırdığı kolla çevrilen eski dikiş makinesiyle terziliğe başladı. O zamanlar ben de anneme yardım ediyordum. 13 yaşıma kadar anneme yardımcı oldum. İlkokulu bitirmemin ardından da babama terzilik, berberlik gibi meslek edinmek istediğimi söyledim. Köyden bir amcamız da benim için babama, 'Çelimsiz bu, terziliğe verelim.' dedi. Böylelikle terziliğe başlamış oldum." diye konuştu.

- "Çırak yetiştiremiyoruz"

Toplu, uzun yıllar erkek terzisi olarak hizmet verdiğini ancak erkek tekstilinde fabrikasyon arttıkça bu mesleğin tükendiğini düşünerek bıraktığını aktararak, kadın terziliğinin profesyonelce yapıldığında bir aileyi rahat geçindirecek bir meslek olduğunu anlattı.