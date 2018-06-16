Annesini kaybeden yavru karaca bakıma alındı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BOLU Aladağ'da, yol kenarında henüz yeni doğmuş annesini kaybettiği düşünülen bir karaca yavrusunu bulan avcılar, karacayı Doğa Koruma Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bakıma alınan karaca yavrusu daha sonra doğaya salınacak.
Bolu Aladağ'a giden avcılar, yol kenarında henüz yeni doğan bir karaca yavrusu olduğunu fark etti. Annesini kaybettiği düşünülen ve tekrar yolunu bulamayan karaca yavrusu avcılar tarafından yakalanarak araca alındı. Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yavru karacayı teslim alarak Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Bir süre burada beslenecek ve bakımları yapılacak olan karaca yavrusunun daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum