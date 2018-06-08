Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

A.A'nın haberine göre, şüphelinin polis memurları ile yapılan sözlü mülakatta, komşusu ile gönül ilişkisinin olduğunu, oğlunun bunu gördüğünü ve eşine söyleyeceği korkusu nedeniyle komşusuyla Necmi Talha'yı boğarak öldürdüklerini söylediği aktarılan iddianamede, "Sakarya Adli Tıp Kurumunun raporunda, Necmi Talha Keleşoğlu'nun 'kişinin ölümünün ağız-burun kapanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunun" tespit edildiği belirtildi.

Baba İbrahim Keleşoğlu'nun müşteki olarak olarak yer aldığı iddianamede, 22 Kasım'da Zeynep Keleşoğlu'nun, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek oğlunu boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis memurlarının şüphelinin evine gittiği ve Necmi Talha'nın yatak odasında cansız bir şekilde yatar vaziyette bulunduğu anlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Zeynep Keleşoğlu hakkında, "çocuğu kasten öldürme" ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan 4 sayfalık iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'YASTIK İLE BOĞDUM'

Zeynep Keleşoğlu, soruşturma sırasında alınan ifadesinde, olay günü kahvaltı yapması ve okula gitmesi için Necmi Talha'yı uyandırdığını, oğlunun kahvaltı yaptıktan sonra tekrar odasına gidip uyumaya başladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar görevli polis memurlarına olayı korkudan aklıma ilk komşumun ismi geldi ve onunla yaptığımızı söyledim ancak oğlumun ölümünde komşumun herhangi bir dahli olmamıştır. Oğlum Necmi Talha'yı yastık ile nefes alamayacağı şekilde suratına bastırarak öldürdüm."

İddianamede, şüphelinin Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı ve rapor tanzim edildiği belirtilerek, "Zeynep Keleşoğlu'nun yapılan tedavi sonucunda 'atipik psikoz' tanısına varıldığı, Zeynep Keleşoğlu'nun iddia edilen 'kasten öldürme'' suçu esnasında 'Atipik Psikoz' denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve bu fille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığı, hakkında koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu tespit edildiği aktarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.