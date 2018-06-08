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Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha Keleşoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen anne hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Oğlunu kaybeden baba, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek şikayetinden vazgeçti. Anne ifadesinde, "Oğlum komşumla beni yatakta gördü, kimseye söylemesin diye öldürdüm" dedi

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Zeynep Keleşoğlu hakkında, "çocuğu kasten öldürme" ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan 4 sayfalık iddianame, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Baba İbrahim Keleşoğlu'nun müşteki olarak olarak yer aldığı iddianamede, 22 Kasım'da Zeynep Keleşoğlu'nun, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek oğlunu boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis memurlarının şüphelinin evine gittiği ve Necmi Talha'nın yatak odasında cansız bir şekilde yatar vaziyette bulunduğu anlatıldı.

A.A'nın haberine göre, şüphelinin polis memurları ile yapılan sözlü mülakatta, komşusu ile gönül ilişkisinin olduğunu, oğlunun bunu gördüğünü ve eşine söyleyeceği korkusu nedeniyle komşusuyla Necmi Talha'yı boğarak öldürdüklerini söylediği aktarılan iddianamede, "Sakarya Adli Tıp Kurumunun raporunda, Necmi Talha Keleşoğlu'nun 'kişinin ölümünün ağız-burun kapanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunun" tespit edildiği belirtildi.

'YASTIK İLE BOĞDUM'

Zeynep Keleşoğlu, soruşturma sırasında alınan ifadesinde, olay günü kahvaltı yapması ve okula gitmesi için Necmi Talha'yı uyandırdığını, oğlunun kahvaltı yaptıktan sonra tekrar odasına gidip uyumaya başladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar görevli polis memurlarına olayı korkudan aklıma ilk komşumun ismi geldi ve onunla yaptığımızı söyledim ancak oğlumun ölümünde komşumun herhangi bir dahli olmamıştır. Oğlum Necmi Talha'yı yastık ile nefes alamayacağı şekilde suratına bastırarak öldürdüm."

İddianamede, şüphelinin Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı ve rapor tanzim edildiği belirtilerek, "Zeynep Keleşoğlu'nun yapılan tedavi sonucunda 'atipik psikoz' tanısına varıldığı, Zeynep Keleşoğlu'nun iddia edilen 'kasten öldürme'' suçu esnasında 'Atipik Psikoz' denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve bu fille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığı, hakkında koruma ve tedavi amaçlı akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının uygun olduğu tespit edildiği aktarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, ayrıca İbrahim Keleşoğlu'nun daha Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, bu nedenle ilaç kullandığını, daha öncesinde sık sık evi terk ettiğini ve kendilerinin eşini bulup eve getirdiğini, eşinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle oğlunu öldürmüş olabileceğini ve bu nedenlerle şikayetinden vazgeçtiğini söylediği yer aldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Zeynep Keleşoğlu, 3 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.

-SÜREÇ

22 Kasım'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Star Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan Zeynep Keleşoğlu (41), sinir krizi geçirerek 10 yaşındaki oğlu Necmi Talha'yı boğduğu iddiasıyla polise giderek teslim olmuştu.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu evde hareketsiz halde yatarken bulmuş, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili Keleşoğlu ve onun ifadesi doğrultusunda komşusu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alınmıştı. Anne tutuklanmış, komşusu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Necmi Talha Keleşoğlu sakarya cinayet yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu güzelim Sakarya yı son 10 yıldır dini tarikatların merkezi haline getirdiler. Halkın beyni tarikatlarca yıkandıktan sonra. Hamile Suriyeli kadına tecavüz edip öldürme, Öz çocuğunu öldürme, Yasak aşk cinayetleri çoğaldı. Tek tarikat Devletimizin kontrolünde olan Diyanettir. Diğerlerinin alayı dolaylı yoldan para kazanmak için kurulmuş ticarethanelerdir ! Bu yorumumu beğenmeyenlerin kesinlikle tarikatlardan çıkarı vardır !
Cinselliğe aklı yetiyor,kocasını aldatmaya ve aldatmanın yanlış bir hareket olduğuna da aklı yetiyor (ki çocuk babasına söyler diye korkmuş) işlediği cinayetin suç olduğuna da aklı yetmiş ki gidip polise itiraf etmiş..Ama cinayet anında aklı yetmemişmiş de o nedenle cezai ehliyeti yokmuş bak seennn..E salıverin sokaklara aileyi komple öldürsün o zaman nasılsa cezai ehliyeti yok AKLI ERMİYOR sonuçta !!!
Kadına şiddete hayır
komşusu ile yakalandığında çocuğu öldürecek olağan üstü zekaya ama
azginligin oğlunu öldürecek kadar çokmuş neye yaradi sogudunmu simdi yaptığın halti kimse öğrenemedi değilmi sen insan değilsin.
asın asın ne düşünüyorsunuz müebbet hapis ney öz evladını 5 dakikalık keyif uğruna katleden caniden ne hayır gelir sözde baba ya da yazıklar olsun psikolojik sorun varmışmışmış
bu kadın kader mahkumu mu olacak
kasten bir cana kiydigi icin ve esini aldattigi icin bence direk idam edilmeli
yazik insanlik nereye gidiyor adamada yazik sikayetci olmamis kadinada yazik kafayi yemus niye yemis kim bilir olan tertemiz yavruya oldu allah bize halkimiza yardim etsin.
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