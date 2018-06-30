Annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Mersin'de annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli Adana'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emel Zor, önceki gün ihbar üzerine Silifke ilçesindeki bir evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Güvenlik güçleri, annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Mustafa Ö'nün (20) Adana'da olduğunu belirledi.
Kentte yakalanan zanlı, Mersin'e götürüldü.
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