Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında, müşteki Cemil Öztürk ve tutuklu sanık Emrullah Bingöl ile avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun geldiğini bildirdi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, rapora göre sanığın ceza ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini belirterek, 16 Ağustos 2014'te ağabeyi Cemil Öztürk'ü bıçakla yaraladığını, bu nedenle hakkında açılan davadaki karara sinirlenen sanığın 13 Nisan 2016'ta, evine giderek tartıştığı annesinin başını keserek öldürdüğünü kaydetti.

Sanığın, kendisini savunamayacak durumda olan annesi Hatice Öztürk'ü "canavarca hisle" öldürdüğünün anlaşıldığını belirten savcı, sanığın "canavarca hisle ve üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.