Annesini yaşama bağlayıp kendisi hayata tutunamayan Afra son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da, meme kanseri olan annesine destek için üniversite eğitimine ara veren, annesinin taburcu edildiği gün ise kendisinin lösemi olduğunu öğrenen ve 2 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Afra Rabia Demirel, son yolculuğuna uğurlandı.
Yaklaşık 2 yıldır lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gören ve kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Demirel'in cenazesi, Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Demirel'in cenaze törenine katılan ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.
Üniversite eğitimi gören Afra Rabia Demirel, meme kanseri tedavisi gören annesi için eğitimine ara vermişti. Annesinin hastaneden taburcu olacağı gün lösemi teşhisi konulan Demirel'in, tedavisine başlanmıştı. Yaklaşık 2 yıl süren tedavisinin ardından fenalaşarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirel, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
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