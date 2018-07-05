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Annesini yorganla boğmaya çalıştığı öne sürülen sanığa hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kastamonu'da annesini yorganla boğmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da, annesini yorganla boğmaya çalıştığı ileri sürülen kişiye 12 ay 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla tutuksuz yargılanan G.K. (23) ile müşteki ve annesi G.K. (52) katılmadı.

Mahkeme heyeti tarafından istenilen adli tıp raporunda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

Raporda, sanığın, eylemin hukuki sonucunu algılama yeteneğine sahip olduğu ifade edildi.

Mahkeme heyeti, sanığı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da 20 Şubat 2015'te G.K'nin, kendisini yorganla boğmaya çalıştığı iddiasıyla oğlu hakkında polise şikayette bulunması üzerine G.K. gözlem altına alınmıştı.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılan ve hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan G.K. serbest bırakılmıştı.

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KASTAMONU Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yorgan

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