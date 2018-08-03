Annesinin başını kesen oğula müebbet hapis

Soner GÜLEZER/KARAMÜRSEL(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 4 yıl önce Hatice Öztürk (75) boğazını keserek öldüren oğlu Zekeriya Öztürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.
Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde 13 Nisan 2014 günü karakolun karşısındaki evlerinde tartıştığı annesi Hatice Öztürk'e kızarak boğazını kesen Zekeriya Öztürk'ün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmasında karar çıktı. Adını mahkeme kararıyla Emrullah Bingöl olarak değiştiren Öztürk'ün karar duruşmasına müşteki ağabeyi Cemil Öztürk ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada Bingöl'ün Adli Tıp Kurumu'ndan cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği ifade edildi.
AĞABEYİNİ DE BIÇAKLADI
Bingöl'ün annesini öldürmeden önce ağabeyini de bıçakladığı ortaya çıktı. Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Bingöl'ün 2014 yılında ağabeyi Cemil Öztürk'ü bıçakla yaraladığı ve hakkında açılan dava kararıyla ilgili annesiyle aralarında çıkan tartışma sonrasında başını bıçakla kestiği belirtildi.
Savcı daha sonra sanığın, annesi Hatice Öztürk'ü 'Canavarca hisle ve üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Daha sonra mahkeme heyeti Bingöl'ü ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırdı.
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