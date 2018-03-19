Annesinin boğarak öldürmek istediği kız çocuğu

Adıyaman'da, annesi tarafından boğularak öldürülmek istenen 4 yaşındaki kız çocuğu, yaşam mücadelesini kaybetti.
İddiaya göre, 6 Şubat'ta, havale geçirdiği gerekçesiyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirilen Zekiye S. tedavi sırasında ağlayınca, sinir krizi geçiren annesi tarafından hastane odasında boğularak öldürülmek istenmişti.
Bitkisel hayata giren Zekiye S, yaşam destek ünitesine bağlı sürdürdüğü hayatını kaybetti. Ceset, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adıyaman'da, 6 Şubat'ta anne Zeynep S, 4 yaşındaki çocuğunu hastanede boğarak öldürmek istediği iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Anneye yardım ettiği iddia edilen Nihat Ç. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
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