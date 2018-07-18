Annesinin cenazesine yakınının kucağında katıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ölen 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Mehmet ve Semra Gezer ile Hanife Özbektaş'ın cenazesi yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyüne getirildi.
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin cenazesi aile mezarlığında defnedildi.
Aynı kazada yaralanan Semra Gezer'in oğlu 7 yaşındaki Reşat Gezer, bir yakınının kucağında köy mezarlığına geldi.
Bu arada, Zile Kapalı Cezaevi'nde 1,5 yıldır tutuklu bulunan Dursun Gezer, eşi Semra Gezer'in cenazesine, izinli olarak jandarma gözetiminde katıldı.
Cenazeye, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz, hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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