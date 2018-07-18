HABER

Annesinin cenazesine yakınının kucağında katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:13 | Son Güncelleme

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi - Aynı kazada yaralanan 7 yaşındaki çocuk, annesinin cenazesine bir yakınının kucağında getirildi

Tokat'ın Pazar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ölen 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet ve Semra Gezer ile Hanife Özbektaş'ın cenazesi yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyüne getirildi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından 3 kişinin cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Aynı kazada yaralanan Semra Gezer'in oğlu 7 yaşındaki Reşat Gezer, bir yakınının kucağında köy mezarlığına geldi.

Bu arada, Zile Kapalı Cezaevi'nde 1,5 yıldır tutuklu bulunan Dursun Gezer, eşi Semra Gezer'in cenazesine, izinli olarak jandarma gözetiminde katıldı.

Cenazeye, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz, hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Fatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladıFatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladı
Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Tokat Traktör Kazası Turhal

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.