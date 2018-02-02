Annesinin darbettiği iddia edilen çocuğun velayeti babaya verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de annesi ve akrabaları tarafından darbedildiği gerekçesiyle çocuğunun velayetini almak isteyen baba, açtığı davayı kazandı.

İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Baba Ayhan K'nin avukatı Fatih Kanmaz, 2009'da çiftin evliliklerinin sona erdiğini, müşterek çocukları M.E.K'nin velayetinin ise anneye verildiğini hatırlattı.13 yaşındaki M.E.K'nin anne ve dayıları tarafından darbedildiğini savunan Kanmaz, "Müvekkilim çocuğunun vücudunda çeşitli darp izleri görmüştür. Adli tıp kurumu da çocukta ekimoz tespit etmiştir. Çocuk, ruh ve beden sağlığı açısından etkilendiği için velayetin babaya verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Kanmaz, çocuğun anneyle yaşamak istemediğini de dile getirdi.

Darp eyleminden sonra çocuğun yurda yerleştirildiğini belirten Kanmaz, "Öz babası olan bir çocuğun sırf velayeti annede diye anneden kötü muamele gördüğü için yurtta kalması kabul edilemez. Çocuk alınan ifadesinde baba ile kalmak istediğini söylemektedir." diye konuştu.