Annesinin kızına çişini yaptırdığı çeşmeyi belediye temizledi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te kent merkezinde bulunan ve vatandaşların içme suyu ihtiyacı için kullandığı çeşmede, küçük yaştaki kıza annesi çişini yaptırdı. Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından, belediye görevlileri, çeşmeyi deterjanlı suyla yıkadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın, küçük yaştaki kızına vatandaşların su içtiği 'Üner Çeşmesi'ne çişini yaptırdı. Çevredeki bir kişi, olayı cep telefonuyla görüntüleyip, fotoğrafı sosyal medyada yayınladı. Fotoğrafı görenler, kadına tepki gösterdi. Artan tepkilerin ardından Bilecik Belediyesi temizlik görevlileri çeşmeyi bugün sabah erken saatlerde deterjanlı su ile yıkadı.
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