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Annesinin kullandığı traktörün altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:09 | Son Güncelleme

Uşak'ın Eşme ilçesinde annesinin kullandığı traktörden düşerek tekerleğin altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde annesinin kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki Sema Kaya yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Yaylaköy'de öğle saatlerinde annesi Hülya Kaya'nın kullandığı 64 EB 805 plakalı traktör evlerinin önünde manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Sema Kaya traktörün üzerinden düştü.

Traktörün ön tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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aile anne Kaza traktör

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