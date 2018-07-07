Annesinin kullandığı traktörün altında kaldı

Uşak'ın Eşme ilçesinde annesinin kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki Sema Kaya yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre Yaylaköy'de öğle saatlerinde annesi Hülya Kaya'nın kullandığı 64 EB 805 plakalı traktör evlerinin önünde manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Sema Kaya traktörün üzerinden düştü.
Traktörün ön tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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