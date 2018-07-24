HABER

Annesinin maaş kartını gasbeden sanığa 6 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

Antalya'da görülen davada sanık Galip Guçin, kendini "Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir" diyerek savundu

Antalya'da, yanında yaşadığı annesinin maaş kartını gasbeden sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, anne Tezcan Özavcı ve tutuksuz yargılanan oğlu Galip Guçin katıldı.

Anne Özavcı, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. Söz verilen sanık Guçin, "Aile içinde gerçekleşmiş ufak bir tartışmadır. Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir. Beraatımı talep ederim." dedi.

Mahkeme heyetinin 6 yıl hapis cezası verdiği sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde annesi Tezcan Özavcı'nın 31 Ocak 2018'de maaş kartını gasbettiği öne sürülen Galip Guçin hakkında "yağma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdiBinali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi
Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya anne gasp

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

11 erkek, liseli kıza kabusu yaşattı!

Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

Bir babanın feryadı! 'Oğlum gözümün önünde eriyor'

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Temmuz Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı!

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.