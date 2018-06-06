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Annesinin reddettiği kediyi köpek sahiplendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, annesi tarafından reddedilen yavru kediyi sahiplenen ev köpeği "Mişa"nın ilgisi görenleri şaşırtıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, annesi tarafından reddedilen yavru kediye bir ev köpeği sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Bahar Candan, yakınını ziyaret için gittiği Alaplı'da yavru kedinin annesi tarafından reddedildiğini görünce hayvanı sahiplenmeye karar verdi.

Evinde beslediği "Mişa" isimli dişi köpeğinin yavru kediye zarar verebileceğini düşünen Candan, daha sonra kedinin bir an olsun köpeğin yanından ayrılmadığını fark etti.

Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğinin ve kedinin dostluğunun kendisini mutlu ettiği söyledi.

Yavru kedinin bir an olsun köpeğin yanından ayrılmadığını belirten Candan, şunları kaydetti:

"Yavru kedinin, köpeğim ile bir süre oynadıktan sonra emmeye çalıştığını gördüm. Kedi olduğu için Mişa'nın zarar vereceğini düşündüm ama baktım herhangi bir tepki vermedi. Mişa zaten uysal bir köpek, kimseye de bir zararı yok. Şaşırdığım bir durum. Şu an bir aylık olan yavru kediye köpek annelik yapıyor."

Veteriner Hekim Hüseyin Demircan da dişi köpeğin yavru kediye annelik yapmasının şaşırtıcı bir durum olduğunu belirterek, "Köpeğin ırkı gereği böyle bir yaklaşımda bulunması oldukça ilginç. Annelik duyguları daha ağır bastı." değerlendirmesinde bulundu.

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Ereğli köpek yavruya kediye annelik yapan köpek Zonguldak

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