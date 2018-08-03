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Annesinin tedavi parası için sarma sarıp sattığı Ayberk, ameliyat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden 8 yaşındaki Ayberk için annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası amacına ulaştı.

Annesinin tedavi parası için sarma sarıp sattığı Ayberk, ameliyat oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra sağlık sorunlarıyla mücadele eden 8 yaşındaki Ayberk için annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyası amacına ulaştı. Tedavi için gerekli olan 23 bin liranın toplanmasıyla Ayberk, İstanbul'daki bir hastanede ameliyat edildi.
Çiğli'de yaşayan Ayberk Akın, beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Ayberk'in tedavisiyle yakından ilgilenen annesi Neslihan Akın ise masraflarını karşılayıp, fabrika işçisi eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp satarak para kazanmaya başladı. Son zamanlarda Ayberk'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile gerekli olan parayı bulamadıkları içini Ayberk'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında sanatçı Demet Akalın'ın da bulunduğu kişilerden aileye destek geldi. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın'a ulaşıp para yardımında bulundu, kimisi de sarma yapması için sipariş verdi. Ayberk'in tedavisi için gerekli olan 23 bin TL para kısa sürede toplandı.
AMELİYAT EDİLDİ
Tedavi izin gerekli olan paranın toplanmasının ardından Ayberk Akın, İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Mehmet Nurullah Eriş tarafından dün ameliyata alındı. Ameliyatı 5.5 saat süren Ayberk, servisteki odasına alındı. Anne Neslihan Akın kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Annesinin tedavi parası için sarma sarıp sattığı Ayberk, ameliyat olduAnnesinin tedavi parası için sarma sarıp sattığı Ayberk, ameliyat olduAnnesinin tedavi parası için sarma sarıp sattığı Ayberk, ameliyat olduAnnesinin tedavi parası için sarma sarıp sattığı Ayberk, ameliyat oldu

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