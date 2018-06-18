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Annesinin terk ettiği yavru kedileri yaşatmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:46 | Son Güncelleme

Umut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK TÜRKİYE, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hayvanlara yönelik vahşeti konuşurken, İzmir'de kameraya yansıyan sıcacık bir olay yürekleri ısıttı.

Umut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK TÜRKİYE, Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hayvanlara yönelik vahşeti konuşurken, İzmir'de kameraya yansıyan sıcacık bir olay yürekleri ısıttı. Sözüer Ailesi, sokak kedisinin yeni doğurduğu ve terk ettiği 3 yavruyu evlerine aldı. Önce yavruları temizleyen aile, daha sonra internetten, kedilerin bakımı ve beslenmesi konusunda neler yapılması gerektiğini araştırdı. Yavru kedilerin yaşaması için adeta seferber olan Sözüer Ailesi, 3 kardeş için gönüllü süt annesi arıyor. İzmir'de yaşayan Efe Sözüer (13), evlerinin yakınlarında yavru kedilere rastladı. 3 kedi yavrusunun henüz yeni doğduğunu ve annesi tarafından terk edildiklerini anladığını söyleyen Sözüer, bu yavruları alarak evine götürdü. Babası ve annesi ile birlikte kedilerin bakımını, temizliğini yapan Efe, internetten, kedileri nasıl besleyecekleri konusunda bilgi aldı. Efe, ailesi ile birlikte yavru kedilerin yaşaması için adeta seferber oldu. Akşam evlerinde kedi yavrularına bakan Sözüer Ailesi, gündüz de Konak'ta bulunan kırtasiye dükkanlarına yavruları getirerek, onları hayatta tutmaya çalışıyorlar. Toz mama alan Sözüer Ailesi, bu mamaları hazırlayarak yavru kedileri şırınga ile besliyor. Annesi tarafından terk edilen yavru kedileri öylece sokakta ölüme terk etmeye gönlünün razı olmadığını söyleyen Efe, bir yandan yavrulara bakarken diğer taraftan ise onlara süt annesi aradıklarını belirtti. Bazı kedilerin geldiğini ancak yavruları kabul etmediğini vurgulayan Efe, neredeyse bütün gününü, yavruların bakımına ayırdı. 'YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ' Efe'nin babası Ahmet Sözüer ise yavrulara bakmanın zor olduğunu belirtti. Tüm zorluklara rağmen onlara anne bulana kadar bakacaklarını, kedileri sokağa atmayacaklarını kaydeden Ahmet Sözüer, Biraz zorlanacağız. Yavru kedileri akşam eve gündüz de iş yerine getiriyoruz. Gönüllü anne arıyoruz, bulamazsak eğer biz bakacağız. Onları yaşatmaya çalışıyoruz. Anneye muhtaçlar şuanda diye konuştu. Konak'taki kırtasiye dükkanına giren müşteriler de yavru kedilerle yakından ilgileniyor.

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