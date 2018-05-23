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Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ali S. (22), annesi Habibe S. ile ilişkisi olduğu öne sürülen komşusu Hacı Gök'ü (54) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

Dün akşam saatlerinde Alembey Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ali S., evde annesi Habibe S.'nin komşuları Hacı Gök ile cep telefonuyla konuştuğunu fark etti, aralarında ilişki olduğunu iddiasıyla öfkeye kapıldı. Ali S.'nin durumu babası Mehmet S.'ye anlatması üzerine evde tartışma yaşandı. Bu sırada eve Hacı Gök geldi. Ali S., Gök'ü önce dövdü, ardından da av tüfeği ile 3 el ateş ederek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine giden Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali S. ile babası Mehmet S.'yi olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte gözaltına aldı.

Hacı Gök'ün cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş cinayet Elbistan yasak aşk

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