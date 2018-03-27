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Annesiz kalan 10 yavru köpeğe bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kimya mühendisi Yasemin Demir, annesiz kalan 10 tane köpek yavrusuna anne şefkatiyle bakıyor.Suşehri’ne bağlı Gözköy köyünde 18 Mart günü hamile olan Kangal cinsi köpek 10 tane yavrusunu doğurduktan sonra hayatını kaybetti.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde kimya mühendisi Yasemin Demir, annesiz kalan 10 tane köpek yavrusuna anne şefkatiyle bakıyor.
Suşehri’ne bağlı Gözköy köyünde 18 Mart günü hamile olan Kangal cinsi köpek 10 tane yavrusunu doğurduktan sonra hayatını kaybetti. Annesiz kalan yavrulara kimya mühendisi ve hayvansever Yasemin Demir sahip çıktı. Yavru köpeklere anne şefkatiyle bakan Demir, köpeklerin bakımıyla yakında ilgileniyor. Yavru köpekleri biberonla besleyen Demir zamanının çoğunu yavrularla geçiriyor.
Hayvansever Yasemin Demir, "İlçeye bağlı Gözköy’de bir köpeğin 10 yavru yaptıktan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Tabi ki ben bu duruma çok üzüldüm. İki önce köye giderek yavru köpekleri alarak evime getirdim. Burada 2 saatte bir karınlarını doyuruyorum, tuvaletlerini yaptırıyorum. Yavru sayısı çok olduğundan gün boyu zorlanıyorum. Sosyal medya üzerinden besleyici anne bulmak için duyurular yaptım. Sivas’ta kangal köpek çiftliğinde yavruları ölen bir anne bulduk. Şimdi onları oraya götürmek istiyorum. Ayrıca sosyal medyadan yaptığım duyurulardan ülkenin bir çok yerinden hayvansever vatandaşlar tarafından mama ve bakım malzemeleri göndermektedirler. Bu konuda yardım eden hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum. Şu an yavruların sağlık durumları iyi görünüyor ama daha iyi bakıma ihtiyaçları var" dedi.

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