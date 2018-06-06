Annesiz yavru karacalara devlet şefkati

Mayıs ve haziran aylarının karacaların yavrulama dönemi olduğunu ancak birçok anne karacanın yavrularını çeşitli nedenlerle terk ettiğini belirten Hıdır, "Şimdiye kadar merkezimize 20'nin üzerinde karaca yavrusu getirildi ancak bunların bazıları maalesef hayatını kaybetti. Hayatta kalmayı başaran karacalar ise inek sütüyle beslenip büyütülüyorlar. Bu karacalar belli bir seviyeye geldikten sonra yeniden doğal ortamlarına salınıyor." dedi.

Kenttin çeşitli bölgelerinde anneleri tarafından terk edilen ve duyarlı kişiler tarafından bakım merkezine getirilen 10 yavru karaca, inek ve keçi sütüyle besleniyor. Özenle bakılan karaca yavruları, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.

Hıdır, çevre sakinlerinden bahçelerinde gördükleri yavru karacaları hemen alıp kendilerine getirmemelerini, biraz bekleyip hayvanın güvenliğini de sağlayarak annesiyle buluşmasını sağlamalarını istedi.

Anne karacanın yakın bir bölgeden yavrusunu izlediğini ancak tehlike gördüğünde yaklaşmadığını ifade eden Hıdır, "Onun için vatandaşlarımız da yavru karacaları hemen yerinden almak yerine anneleriyle buluşmasını sağlasınlar. Aksi durumda anne sütünden mahrum kalan 2-3 günlük karacaları yaşatmak çok zor oluyor." diye konuştu.

Veteriner Eren Yeşilkaş ise bakım merkezine son bir ay içerisinde 20'in üzerinde yavru karaca getirildiğini, hayatta kalanlara keçi sütüyle karıştırılmış inek sütü verdiklerini söyledi.

Getirilen tüm yavru karacaları yaşatmayı amaçladıklarına dikkati çeken Yeşilkaş, "Bu, bazen mümkün olmuyor çünkü bunlar çok hassas hayvanlar. Şu anda elimizde 10 karaca yavrusu var. İnşallah bunların tamamını yaşatıp doğal ortamlarına bırakacağız." dedi.

