Anneye mektup yazılan kalemler yeşerdi

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Molla Gürani İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin bir proje kapsamında annelerine mektup yazdığı kalemler, toprakla buluşturularak yeşerdi.
Molla Gürani İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ramazan Altıntepe, öğrencilerine anne sevgisi ve çocuklara verilen emeği göstermek için "Benim Annem Bir Çiçek Projesi"ni hazırladı.
Proje kapsamında sipariş verdiği, ucunda kahkaha çiçeği tohumu bulunan kalemleri öğrencilerine dağıtan Altıntepe, çocuklardan annelerine duygularını mektuba, şiire ya da resme yansıtmalarını istedi.
Bazıları mektup bazıları şiir yazarken, kimi öğrenciler ise sevgisini resimle yansıtmayı tercih etti.
Öğrenciler daha sonra mektup ve şiir yazdıkları, resim çizdikleri, ucunda kahkaha çiçeği tohumu bulunan kalemleri toprakla doldurdukları saksılara dikti.
Sevgiyle sulanan tohumlar yeşerirken, öğrenciler mektup ve resimler ile yetiştirdikleri çiçekleri annelerine verecek olmanın heyecanını yaşadı.
- "Anneleri için farklı bir anı olacak"
Öğretmen Altıntepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere, emekleriyle hazırladıkları bir hediyeyi annelerine sunmanın mutluluğunu yaşatmak istediklerini söyledi.
Çocuklarının elleriyle büyüttüğü çiçekleri hediye olarak almanın anneleri mutlu edeceğini düşündüklerini dile getiren Altıntepe, eğitim öğretimde ana araç olan kalem ile böyle bir etkinliği yapmanın da ayrı bir değer olduğunu vurguladı.
Tohumlu kalemleri tesadüfen gördüğü internetten sipariş verdiğini anlatan Altıntepe, "Hayatları boyunca hep gülümseyen annelere ithafen de kahkaha çiçeği tohumlu kalemleri seçtik." dedi.
Bu fikri öğrencileri ile paylaştığı zamanki mutluluklarını aktaran Altıntepe, "Çok sevindiler ve çok hoşlarına gitti. Kendi kendilerine uğraş verecekleri bir etkinlik olduğu için onlar adına değişiklik oldu. İnşallah anneleri için de farklı bir anı olacak." diye konuştu.
Altıntepe, kalem siparişinin ardından saksıları aldıklarını ifade ederek, çocukların okul bahçesinde toprakla doldurduğu saksılara tohumlu kalemleri diktiğini belirtti.
"Nasıl ki anneler çocuklarını sevgiyle büyütürler, biz de benzer bir sevgi ve emekle çiçeklerimizi suladık, güneşe bıraktık, büyüttük." diyen Altıntepe, öğrencilerin emek verdiği, sevgilerini yansıttığı bu çiçekleri de annelerine hediye edeceğini aktardı.
Öğrencilerden Bahar Fidancı, öğretmeninin fikriyle anneleri için güzel bir sürpriz hazırladıklarını belirtti.
Serdar Kızıler, annesinin hep gülmesini istediğini dile getirerek, "Hep mutlu olsun istiyorum. Annecim seni çok seviyorum. Sana öğretmenimizle çiçek diktik. Beni bu yaşıma kadar büyüttün. Sana çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Nuray Yıldız da kendi yetiştirdiği çiçeği annesine hediye edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
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