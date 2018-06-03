Anneye mektup yazılan kalemler yeşerdi

Molla Gürani İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ramazan Altıntepe, öğrencilerine anne sevgisi ve çocuklara verilen emeği göstermek için "Benim Annem Bir Çiçek Projesi"ni hazırladı.

Çocuklarının elleriyle büyüttüğü çiçekleri hediye olarak almanın anneleri mutlu edeceğini düşündüklerini dile getiren Altıntepe, eğitim öğretimde ana araç olan kalem ile böyle bir etkinliği yapmanın da ayrı bir değer olduğunu vurguladı.

Tohumlu kalemleri tesadüfen gördüğü internetten sipariş verdiğini anlatan Altıntepe, "Hayatları boyunca hep gülümseyen annelere ithafen de kahkaha çiçeği tohumlu kalemleri seçtik." dedi.

Bu fikri öğrencileri ile paylaştığı zamanki mutluluklarını aktaran Altıntepe, "Çok sevindiler ve çok hoşlarına gitti. Kendi kendilerine uğraş verecekleri bir etkinlik olduğu için onlar adına değişiklik oldu. İnşallah anneleri için de farklı bir anı olacak." diye konuştu.

Altıntepe, kalem siparişinin ardından saksıları aldıklarını ifade ederek, çocukların okul bahçesinde toprakla doldurduğu saksılara tohumlu kalemleri diktiğini belirtti.

"Nasıl ki anneler çocuklarını sevgiyle büyütürler, biz de benzer bir sevgi ve emekle çiçeklerimizi suladık, güneşe bıraktık, büyüttük." diyen Altıntepe, öğrencilerin emek verdiği, sevgilerini yansıttığı bu çiçekleri de annelerine hediye edeceğini aktardı.