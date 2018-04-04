Anneye şok iftira: Bir dizide izledim! Bana güzel geliyordu

Diyarbakır’da 13 yaşındaki kızı N.D.’ye tokat atıp dövdüğü iddia edilen anne A.D.’ye ‘Basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda suçlu bulunup ceza alırsa çocuğunun velayeti elinden alınacak olan anne ve çocukları yaşananları Gazete Habertürk’e konuştu.

"ANNEMİN HAPSE GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"



O gün ablasının çantasından 20 lira alıp harcadığını, bu yüzden tartıştıklarını anlatan N.D., şunları söyledi:

"Abime şikâyet edeceğini söyleyince evden çıktım. Arkadaşımın yanına giderek yurtta kalmak istediğimi söyledim. O da yurdun güzel olduğunu, kendisinin de geleceğini söyledi. Bir diziden etkilenmiştim. Kimsesizler yurdu bana dizideki gibi güzel geliyordu. Karakolda yalan söyledim ama annemden bahsettiğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Annemin hapse girmesini istemiyorum."

"7 ÇOCUĞUM VAR, HİÇBİRİNE TOKAT BİLE ATMADIM"



Hakkında dava açıldığı için büyük şaşkınlık yaşayan anne A.D. de, olay yaşandığı gün evde olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: