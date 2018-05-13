Anonsu duymadığı için yanlışlıkla askere gitti

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Duyma kaybı olduğunu 18 yaşından sonra fark eden ve bir süre sonra kulaklık kullanmaya başlayan Mete Demirman, "Kulağında problemi olanlar tezkeresini alabilir." anonsunu duymadığı için askere gitmek zorunda kaldı. Tektiklerin ardından 3 ayın sonunda terhis edilen Demirman, işitme kaybının artması sonucu 47 yaşında geçirdiği koklear implant ameliyatının ardından kendi deyimiyle "hayata bağlandı".

Annesinde ve iki ablasında duyma kaybı olan 50 yaşındaki Mete Demirman, lisedeyken duymadığını değil, dersleri anlamadığını düşündüğü için duyma kaybını fark etmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Demirman, 1986'da yapılan ölçümde yüzde 40 oranında duyduğunu öğrendi. Bir süre kulaklık kullanmak istemeyen, daha sonra kulaklık kullanmak zorunda kalan Demirman, duyma kaybının artması sonucu büyüyen kulaklıkların da yavaş yavaş işe yaramaması nedeniyle 2014'te koklear implant ameliyatı oldu.

Demirman, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, duyamadığı dönemde sinirli olduğunu ve kendisini anlamadığı için insanlara hakaret ettiğini dile getirerek, "Kulaklık kullandım bir müddet. Çalışma hayatına başlarken örs, üzengi, çekiç kemikleri çıkarılıp yerine bir parça konulan ameliyat oldum. Duymam iyi oldu ve bir süre öyle devam etti. Ancak daha sonra yine kötüleşti." diye konuştu.