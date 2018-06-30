Antakya sürk çökeleği tescillendi

Kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip gastronomi kenti Hatay'da, yöresel kahvaltılık olan Antakya sürk çökeleği, coğrafi işaret alınarak tescillendi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen kentte, Antakya sürk çökeleğinin en önemli lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Ürünün coğrafi işaret alınarak tescillenmesinin kente hayırlı uğurlu olmasını dileyen Çinçin, "Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürk çökeleğinin coğrafi işaretini alarak tescilledik. Üç öğünde de tüketilebilecek bir ürün. Tuzlu yoğurt ve Antakya künefelik peynirinin de tescili için başvuru yaptık." diye konuştu.

Antakya Uzun Çarşı esnafı Halil Uzunparmak da sürk çökeleğinin tescilinin alınmasının kendilerini çok memnun ettiğini, tescil sonrası ürüne rağbetin artmasını beklediklerini kaydetti.

