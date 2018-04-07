Antakya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini Çinçin kazandı

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen oda seçiminde mevcut Başkan Hikmet Çinçin tekrar başkanlığa seçildi.

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen 5 bin 100 kişinin aktif oy kullandığı, 21 komite ve meslek gurubun yer aldığı seçimde mevcut Başkan Hikmet Çinçin, diğer aday Ali Kavak’a karşı 14-7 seçimi kazandı.

Gerçekleşen seçimlerde 21 Komite ve Meslek Grubu’nda toplamda 55 meclis üyesi belirlenecek.

Seçim sonucunda açıklama yapan ve başkanlığını tescilleyen Hikmet Çinçin, “Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın yine hep beraber çalışacağız” dedi.