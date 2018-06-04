Antakyalı müzisyenden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim şarkısı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - ANTAKYALI müzisyen Hakan Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçim şarkısı yazıp, besteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazıp, bestelediği seçim şarkısını basın toplantısı düzenleyerek tanıtan Hakan Keskin, eserine güvendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı seçim şarkısında Türkiye'nin gerçeklerini vurguladını anlatan Keskin, "Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın karakteristik özelliklerinden, merhametinden, insanlığından, özgürlüğe düşkünlüğünden bahsettim. Ülkenin refah bir seviyeye ulaşması gerektiğini ve ülkenin başka bir parti tarafından bölünmemesi gerektiğini düşündüğüm için ben de kendi çapımda mücadelemi buradan duyurmak istedim. Sayın Tayyip Erdoğan'a inşallah bu şarkımı duyuracağım” dedi.

Keskin konuşmasının ardından basın mensuplarını Cumhurbaşkanı için bestelediği seçim şarkısını dinletti.

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