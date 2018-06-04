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Antalya açıklarında sürat teknesinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Demre Kaymakamı Murat Uz: - "Kayıp olduğu belirtilen kişinin tekne ilk battığı sırada boğularak öldüğünü tahmin ediyoruz" - "Olayda yaşamını yitiren diğer 4 kişinin de aile oldukları, Hüseyin ve Elif Bilal'in evli oldukları, Mehmet ve Zehra Bilal'in de onların çocukları olduğu belirlendi"

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 7'si çocuk 9 kişinin öldüğü sürat teknesinin battığı deniz faciasında, kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarına ara verildiği bildirildi.

Demre Kaymakamı Murat Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gece 02.22'de Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişinin hayatı kaybettiği olayda, kaybolan bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemediğini söyledi.

Çalışmaların bugünlük sona erdiğini, yarın yeniden devam edeceklerini dile getiren Uz, "Kayıp olduğu belirtilen kişinin tekne ilk battığı sırada boğularak öldüğünü tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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- Diğer ölenler de aile çıktı

Kaymakam Uz, kazada çocukları Derin (13), Dildar (10), Şiar (8), Dicver (8) ve Emine Raşit'i (3) kaybeden baba İdris Raşit ve anne Zeynep Osman'ın, adli tahkikat kapsamında bilgilerinin alınmasına devam edildiğini ifade etti.

Raşit ve Osman çiftinin çocuklarının cenazelerini yarın ya da sonraki gün alarak Hatay'ın Kırıkhan ilçesine götürerek toprağa vereceklerini belirten Uz, "Olayda yaşamını yitiren diğer 4 kişinin de aile oldukları anlaşıldı. Hüseyin (45) ve Elif Bilal'in (35) evli oldukları, Mehmet (14) ve Zehra Bilal'in (10) de onların çocukları olduğu belirlendi." diye konuştu.

Uz, Bilal ailesinin cenazelerinin de Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderileceğini kaydetti.

Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sahil güvenlik ekipleri ve bir balıkçı teknesinin personelinin müdahalesiyle kurtarılan 6 kişi, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit, facianın ardından "Canım da gitti, malım da gitti, çocuklarım da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah bize güç versin, Allah'tan sadece bunu istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Antalya Demre Kaymakamı Murat Uz sürat teknesinin batması

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