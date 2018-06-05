Antalya açıklarında sürat teknesinin batması

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 7'si çocuk 9 kişinin öldüğü sürat teknesinin battığı deniz faciasında, kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Demre Kaymakamı Murat Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda, kaybolan bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarından henüz bir sonuç elde edilemediğini söyledi.

Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekiplerinin bugün tekrar başladığına işaret eden Uz, "Aramalardan henüz sonuç alınamadı. Kayıp kişinin Iraklı ya da Suriyeli olduğuna dair net bir bilgi yok. Bottaki yaralılar isminin 'Bilal' olduğunu söylüyor." dedi.

Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sahil güvenlik ekipleri ve bir balıkçı teknesinin personelinin müdahalesiyle kurtarılan 6 kişi, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit, facianın ardından "Canım da gitti, malım da gitti, çocuklarım da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah bize güç versin, Allah'tan sadece bunu istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

