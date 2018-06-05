Antalya açıklarında sürat teknesinin batması

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitirenlerden 2'si çocuk 4 kişinin cenazeleri Hatay'a uğurlandı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Bilal, eşi Elif Abdu, çocukları Mehmet (14) ve Zehra Bilal'in (10) otopsi işlemleri tamamlandı. Anne, baba ve iki çocuğun cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.

Uçak ile Adana'ya gönderileceği belirtilen cenazelerin, buradan da Hatay'a götürüleceği öğrenildi.

Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahil güvenlik ekipleri ve bir balıkçı teknesinin personelinin müdahalesiyle kurtarılan 6 kişi, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Beş çocuğunu kaybeden İdris Raşit, facianın ardından "Canım da gitti, malım da gitti, çocuklarım da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah bize güç versin, Allah'tan sadece bunu istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

