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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Aktaş'ın görevden alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

YÖK: - "İlgili üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü arasında geçimsizlik yaşanmaktaydı" - "YÖK, yaşadıkları anlaşmazlıkları kendi aralarında çözmeleri amacıyla uzun bir süre beklemiştir. Fakat ilerleyen süreç içerisinde mütevelli heyeti 'görüşünü değiştirmediği' ve üniversitedeki 'idari işler ve akademik faaliyetler durma noktasına geldiği' için böyle bir karar alınmak zorunda kalınmıştır"

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ın görevden alınmasına ilişkin, "İlgili üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü arasında geçimsizlik yaşanmaktaydı." değerlendirmesi yapıldı.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden aldığı belirtildi.

Antalya AKEV Üniversitesi Vakıf mütevelli heyetinin, 8 Ocak 2018'de gönderdiği yazı ile Rektör Prof. Dr. Hayati Aktaş'ın görevden alınması teklifinin YÖK Başkanlığına iletildiği aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"İlgili üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü arasında geçimsizlik yaşanmaktaydı. YÖK, yaşadıkları anlaşmazlıkları kendi aralarında çözmeleri amacıyla uzun bir süre beklemiştir. Fakat ilerleyen süreç içerisinde mütevelli heyeti 'görüşünü değiştirmediği' ve üniversitedeki 'idari işler ve akademik faaliyetler durma noktasına geldiği' için böyle bir karar alınmak zorunda kalınmıştır. YÖK olarak vakıf mütevelli heyetlerinin 'rektör atamalarına' da 'görevden almalarına' da hukuki olarak çok gerekmedikçe prensip olarak müdahil olmak istemiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
AKEV Hayati Aktaş YÖK

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