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Antalya Akra Caz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 22:46 | Son Güncelleme

Yasmin Levy, Antalyalı müzikseverlerle buluştu

Antalya Akra Caz Festivali, dünya müziklerini uyumla harmanlayarak dinleyenleri geniş bir coğrafyada yolculuğa çıkaran Yasmin Levy konseriyle başladı.

Akra Otel bahçesine kurulan açık hava sahnesindeki konserde, Yasmin Levy, batı müziği enstrümanlarını, doğunun ritimleriyle harmanlayarak, özgün bir tarzla dinleyenlerinin karşısına çıktı.

Katılımcıları Türkçe olarak "Tekrar evime geldiğim için çok mutluyum." diyerek selamlayan Levy, dünyaca ünlü eserleri seslendirdi.

İlki gerçekleştirilen festivalde Fazıl Say, Elif Çağlar, Ediz Hafızoğlu ve Dany Brillant gibi müzisyenlerin yanı sıra Electro Deluxe ve Cesaria Evora Tribute grupları da sahne alacak.

Festival, 12 Mayıs'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Akra Caz Festivali Yasmin Levy

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