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Antalya Akra Caz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Fransız grup Electro Deluxe sahne aldı

Antalya Akra Caz Festivali kapsamında, Fransız grup Electro Deluxe bir konser verdi.

Akra Barut Otel'de gerçekleştirilen konserde funk, soul, hiphop ve elekro müziği caz müzikle bir araya getiren Fransız grup, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Herbie Hancock, Buckshot LeFonque ve Meshell Ndegeocello'dan esinlenen ve parçalarında jazz-funk sound’u yakalayan grup, seslendirdikleri her parça sonrası konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

Grup yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Yarın Cesaria Evora Tribute gurubunun sahne alacağı festivalde, Fazıl Say, Elif Çağlar, Ediz Hafızoğlu ve Dany Brillant gibi müzisyenler de konser verecek.

Festival, 12 Mayıs'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akra Caz Festivali Antalya Caz Electro Deluxe

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