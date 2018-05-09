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Antalya Akra Caz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile Serenad Bağcan konser verdi

Antalya Akra Caz Festivali kapsamında, besteci ve piyanist Fazıl Say ile sanatçı Serenad Bağcan konser verdi.

Akra Barut Otel'de gerçekleştirilen konserde Fazıl Say’ın Türk edebiyatının unutulmaz şairlerinin şiirlerini besteleyerek hazırladığı ilk albümü İlk Şarkılar ve son albümü Güz Şarkıları'ndaki parçaları seslendiren Serenad Bağcan, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Metin Altıok, Ömer Hayyam, Cemal Süreya, Can Yücel, Pir Sultan Abdal, Orhan Veli, Nazım Hikmet Ran, Muhyiddin Abdal'ın şiirlerinin bestelerinden oluşan konser ve Fazıl Say-Serenad Bağcan ikilisi konuklar tarafından uzun süre alkışlandı.

Festival, 12 Mayıs'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Caz Festivali Fazıl Say Serenad Bağcan

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