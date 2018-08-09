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Antalya avokado üretiminde de söz sahibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: "1997'de 225 ton olan avokado üretimi 20 yılda 12 kat artarak, 2 bin 242 tona ulaştı. Bu üretimin de yüzde 81'i Antalya'da gerçekleştiriliyor" - "BATEM tarafından yılda 10 bin avokado fidanı yetiştirilerek üreticilerimize sunuluyor"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Türkiye'de avokado üretiminin 20 yılda 12 kat arttığını, üretimin yüzde 81'inin Antalya'da gerçekleştiğini bildirdi.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, avokadonun kalp ve dolaşım sistemine faydalı olduğunu, içindeki yağ dolayısıyla kozmetik endüstrisinde kullanıldığını ifade etti.

Dünyada 5 kıtada 50'ye yakın ülkede avokado yetiştirildiğini vurgulayan Mustafa Özen, Türkiye'de de her geçen yıl yetiştirici sayısının arttığını dile getirdi.

Özen, dünyada ağaç başına ortalama yaklaşık 40-45 kilogram avokado meyvesinin alınabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu rakam 50-60 kilogramlara kadar çıkıyor. 1997'de 225 ton olan avokado üretimi 20 yılda 12 kat artarak, 2 bin 242 tona ulaştı. Bu üretimin de yüzde 81'i Antalya'da gerçekleştiriliyor. BATEM tarafından yılda 10 bin avokado fidanı yetiştirilerek üreticilerimize sunuluyor. Avokado yetiştirilen alanların sınırlı olması, yüksek besin değerinin bulunması, kendine özgü tadının olması nedeniyle pazarda yüksek fiyatla alıcı buluyor. Avrupa ülkelerinde bol tüketilen meyve, E ve C vitamini açısından zengin."

Avokado'nun esas olarak taze salata meyvesi olarak tüketildiğine işaret eden Mustafa Özen, yüksek besin değeri ve tekli doymamış oleik yağ asidi içeriğiyle kalp ve dolaşım sistemine faydalı, potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından da oldukça zengin bir meyve olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya avakado mustafa özen üretim

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