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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 2 ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

Çeşitli projelerle 4 yılda tarıma 210 milyon TL destek sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen “Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışmasında 2 birincilik ödülü verildi.Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu 2 megawatlık güneş enerjisi santraliyle 39 sulama kooperatifine elektriği bedava veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santralinin yanı sıra toplu sulama tesisleri, mezbahalar, toptancı haller ve çiftçi eğitimleri ile de her zaman üreticinin yanında yer alarak tarıma katkı sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 2 ödül birden

Çeşitli projelerle 4 yılda tarıma 210 milyon TL destek sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen “Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışmasında 2 birincilik ödülü verildi.
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu 2 megawatlık güneş enerjisi santraliyle 39 sulama kooperatifine elektriği bedava veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji santralinin yanı sıra toplu sulama tesisleri, mezbahalar, toptancı haller ve çiftçi eğitimleri ile de her zaman üreticinin yanında yer alarak tarıma katkı sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarıma sağladığı destekler nedeniyle ödüle layık görüldü. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen “Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışmasında 20 büyükşehir belediyesi 29 proje ile yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarıma sağladığı desteklerle Antalya’yı bitkisel ve toplam üretimi ile milli ekonomiye en fazla katkısı olan il konumuna taşıyarak, 2 ayrı dalda birincilik ödülüne layık görüldü. Konya’da düzenlenen törende Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel adına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir aldı.
Proje ve uygulamalar ödüllendirildi
“Altınbaşak” Tarım Şehirleri Yarışmasında tarımsal alanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen proje ve uygulamalar ödüllendirildi. Yarışmaya katılan projelerde tarımsal hayatın canlandırılması, tarımsal altyapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı ekonominin güçlendirilmesi ve tarımsal kimliğin korunması gibi amaçlar aranırken, uygulanan projelerin ve örnek uygulamaların tanıtılması da sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 2 ödül birden

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 2 ödül birden

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