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Antalya’da 19 Mayıs hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Antalya’nın ana caddelerinden Tekelioğlu’nu dev Türk Bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı.

Antalya’da 19 Mayıs hazırlıkları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan bağımsızlık ateşinin yakmasının 99’uncu yıl dönümünü, Konyaaltı varyantından Cumhuriyet Meydanı’na uzanacak fenere alayı ve Duman konseriyle kutlamaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi’nde tüm hazırlıklar tamamlandı.

COŞKU GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Hazırlıkları kapsamında Muratpaşa Belediyesi, her ulusal bayramda olduğu gibi kentin en işlek caddelerinden Tekelioğlu’nu dev Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Caddeyi baştan sona saran bayraklar ve Atatürk resimleriyle Muratpaşa, 19 Mayıs coşkusunu günler öncesinden yaşamaya başladı.

100’ün üzerinde sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partinin oluşturduğu Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu’yla birlikte gerçekleştirilecek kutlamalara oruçlu olarak katılacak Antalyalılar da unutulmadı. Kutlamalarda oruçlu olan vatandaşlara Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve fener alayı yürüyüşünde, oruçlu Antalyalılar’a iftariyelik dağıtacak.

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19 mayıs bayramı 19 mayıs Atatürk Antalya

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