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Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler...

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi olan Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.12'deki deprem 12.3 kilometre derinlikte kaydedildi. Akseki ve çevresinde hissedilen depremde can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Akseki deprem Son Depremler AFAD

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