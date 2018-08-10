Antalya'da 4 yıldızlı otele haciz! Turistler şaşkınlıkla izledi

Manavgat’ın Örenşehir mevkiinde bulunan ve bir süredir ödeme güçlüğü yaşanan 4 yıldızlı bir otele mal veren çeşitli firmalar tarafından icra takibi başlatıldı. Firma yetkilileriyle ödeme planında anlaşamayan tedarikçi firmalar, bugün icra memurları ve jandarmayla birlikte otelde haciz uyguladı.
TURİSTLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ
Haciz işlemini gerçekleştiren alacaklı firmaların malzemeleri taşımasını, otelde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler şaşkınlıkla izledi.
Otelin finansal durumu nedeniyle bir turizm acentesinin Ağustos ayında otele turist getirmediği, tatil yapan turistlerin bir kısmının başka otellere yerleştirildiği, otelde doluluk oranının yüzde 30’lar civarında olduğu belirtildi.
DHA
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