Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır devam eden davayla ilgili ailelerle anlaşan bir danışmanlık firmasının düzenlediği toplantıya avukatlar, danışmanlık firmasının yöneticileri ile hak talebinde bulunan bin kadar mirasçı katıldı.

Serik, Aksu, Muratpaşa ilçelerindeki bazı mahallelerde bulunan ve milyarlarca lira değerinde olduğu belirtilen arazilerini isteyen mirasçılar, avukatlarla davanın son durumu hakkında görüştü.

Danışmanlık firmasının sahibi Faruk Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı mirasçıları Hacı Ömer Ağa, Arap Süleyman, Serikli Süleyman Ağa, Hacıveliağalar, Tekelioğulları ve Baltalar gruplarının mirasçılarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Antalya'da 61 yıldır süren davalara son 1,5 yıldır müdahil olduklarını anlatan Keleş, bu sürede vekaletler, sözleşme ve anlaşmalar yaptıklarını, mirasçıların soy bağlarını araştırdıklarını bildirdi.

Muratpaşa ilçesindeki "Meltem davası"nda Arap Süleyman ile Serik'te bulunan tüccar Serikli Süleyman'ın aynı kişi gösterildiğini öne süren Keleş, şöyle devam etti: