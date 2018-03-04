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Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:04 | Son Güncelleme

Osmanlı döneminde yaşayan dedelerinden kendilerine kaldığını iddia ettikleri arazileri almak için hukuk mücadelesi veren bin kadar mirasçı, düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır devam eden davayla ilgili ailelerle anlaşan bir danışmanlık firmasının düzenlediği toplantıya avukatlar, danışmanlık firmasının yöneticileri ile hak talebinde bulunan bin kadar mirasçı katıldı.

Serik, Aksu, Muratpaşa ilçelerindeki bazı mahallelerde bulunan ve milyarlarca lira değerinde olduğu belirtilen arazilerini isteyen mirasçılar, avukatlarla davanın son durumu hakkında görüştü.

Danışmanlık firmasının sahibi Faruk Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı mirasçıları Hacı Ömer Ağa, Arap Süleyman, Serikli Süleyman Ağa, Hacıveliağalar, Tekelioğulları ve Baltalar gruplarının mirasçılarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Antalya'da 61 yıldır süren davalara son 1,5 yıldır müdahil olduklarını anlatan Keleş, bu sürede vekaletler, sözleşme ve anlaşmalar yaptıklarını, mirasçıların soy bağlarını araştırdıklarını bildirdi.
Muratpaşa ilçesindeki "Meltem davası"nda Arap Süleyman ile Serik'te bulunan tüccar Serikli Süleyman'ın aynı kişi gösterildiğini öne süren Keleş, şöyle devam etti:

"Yıllarca böyle devam ederek gitmiş. Belgelerini mahkeme dosyalarını araştırdık, gerçekten de Arap Süleyman ile Serikli Süleyman farklı kişilermiş. Serikli Süleyman Serik, Kumköy ve Cumali'de malları olan bir insan. Arap Süleyman da Aksu, Meltem, Bahçelievler'de malları olan kişiler. Farklı kişiler olduklarını belgelerle ispat ettik. Arap Süleyman'ın mirasıyla ilgili geçen ay mahkeme vardı."

Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde

"SAHTE MİRASÇILAR MAL PAYLAŞIMINA GİTMİŞ"

Davalarla ilgili dolandırıcılık yapıldığını, kendisini varis olarak gösteren kişinin evraklarının sahte olduğunu ispat ettiklerini ileri süren Keleş, evrakın aslını Antalya 3. Asliye Mahkemesine sunduklarını anlattı.

Bu kişinin evraklarında oynamalar olduğunu iddia eden Keleş, "Bilir kişiler bu şekilde yanılarak veraset ilanı çıkarmış, gerçek mirasçılar yok sayılarak sahte mirasçılar miras paylaşımına gitmiş. Biz de belgelerimizi evraklarımızı ortaya koyarak bu durumu engelledik." dedi.

Meltem, Bahçelievler, Aksu, Serik davalarının hepsinin birbirine girdiğini dile getiren Keleş, herkesin kendi mallarına müdahil olacağını, davanın erken biteceğini ifade etti. Keleş, Meltem ve Bahçelievler'de hak iddia edilen 450 dönümlük arazi içerisinde Antalya Adalet Sarayı ve Akdeniz Üniversitesinin de bulunduğunu belirtti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
zeynel ağa arap süleyman miras Antalya Osmanlı dönemi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
osmanlı geliyor dedikleri bu değildir inşallah.sonra allah korusun selçuklu torunları da dava açarsa toprak kalmaz kimsenin elinde.daha düne kadar türk milliyetçiliğini bitirecez diyenler bakın buün osmanlıcı oldular ve nasıl olduysa.
Osmanlı döneminde yaşayan dedeleri Cumhuriyet döneminde yaşamamışlarmı ? Dedeleri vefat ettiğinde babaları Veraset ilamı alacaklardı. Dedeleri Oğullarına mallarının ne olduğu bilgisini verecek babalarıda malları taksim edecek tapularını alacaktı. Bu kardeşlerimde aynı yolu izleyerek devlete beyanlarını verecek, harçlarını ödeyecek, mallarını alacaklardı. Büyük dedelerimden kalan osmanlı tapularını okuma yazması olmayan annaneler saklamış. Üstünden kadastro geçmiş. Şimdi avukatlar pay isteyerek takip ederiz diyorlar. Mülk Allah' ın biz sıfırdan hayata başladık. Mutluyuz.Helalinden kazanıyoruz.
Malda yalan mülkde yalan .. Al sende oyalan.. İleriye bakmalı. Net , eminlerse alsınlar. Dolduruşa gelmesinler. Başkalarının mutsuzluğuna sebep olup , kendi mutluluklarını yaşamasınlar.
rabim akıl versin
ben de mi katılsam :) çorba olsun iş
milletin kaniyla alinan yerler artik milletindir
borcu halk ödedi mirası bunlara kaldı
borçları varsa onlarıda ödesin mirascılar....
Defolun gidin laaan... Pdmanlı mı kaldı...?? Önce; atalarınızın Cumhuriyet'e bıraktığı ve üşkem insanının ödediği bprçları ödeyin... Itanmaz insanlar...!!!
vay beleşçiler
dininiz imanınız para bee..
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