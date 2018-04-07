HABER

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 22:11 | Son Güncelleme

Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi iddiasıyla 30 asker hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerlere serum bağlandı.

Antalya'da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 30 kadar askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye getirildiği bildirildi. Tedavisi yapılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

KIŞLAYA DIŞARDAN YEMEK ALINMIYOR

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 30 civarında er ve erbaşın bazılarına serum takıldığı, bir bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği ve ciddi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı bildirildi.

Dışardan yemek satın alınması yapılmayan Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle birlikte mevsimsel rahatsızlık nedeniyle olabileceği belirtildi.

Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
Bakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyorBakan Eroğlu hastaneye kaldırıldı! Ziyaretçi kabul edilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya gıda zehirlenmesi asker

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yazıklar olsun kendi askerimizi adam gibi besleyemiyoruz
Diğer Haberler
Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

Boğazdaki kazanın hemen öncesindeki ses kaydı ortaya çıktı

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

İlber Ortaylı: Bunlar hem cahil, hem de geri zihinli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hastaneye kaldırıldı

İsrail'deki internet sitelerine siber saldırı

İsrail'deki internet sitelerine siber saldırı

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Erdoğan'dan, konvoyun önünü kesen geline büyük sürpriz

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

Ünlü sanatçılardan Türkiye Marşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.