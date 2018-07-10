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Antalya'da dehşet anları! Şoför-yolcu kavgası faciaya neden oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

Antalya’da faciadan dönüldü. Peş peşe soru sorduğu şoförün tepki göstermesine sinirlenen yolcu şoföre saldırdı. Şoförün karşılık vermesiyle bilikte otobüs bir anda kontrolsüz kaldı. Başka bir yolcu direksiyonu tutarak otobüsü güçlükle durdurdu.

Antalya'da özel bir halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında yaşanan durak sorma tartışması faciaya sebep oluyordu. Öfkeli yolcu seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk atarken otobüste bulunan yolcuların paniği ise kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Antalya'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsüne binen bir yolcu şoföre güzergahtaki durakları sordu. Şoförün "Durak vardır ama bilmiyorum durak harici indiremem" demesi üzerine yolcu "ağabey sen bu hatta çalışmıyor musun?" cevabını verdi. Şoför "Ağabey ben bu hatta çalışıyorum ama şu anda travma geçiriyorum gözünü seveyim sordun durdun ya" dedi. Şoför, soru sormaya devam eden yolcuya, yolculuk esnasında şoförün meşgul edilmemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. "O zaman yapma bu işi" diyen yolcu, "ben sana insan gibi soru soruyorum" dedi. Bir kez daha yolcunun meşgul etmemesi gerektiğini söyleyen şoför, "21 senedir yapıyorum bu işi" deyince yolcu küfürler ederek otobüsün arkasından gelip direksiyon başındaki şoföre yumruk atmaya başladı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Aldığı darbelerle direksiyon başında neye uğradığını şaşıran şoför yumruklara karşı koymaya çalışırken, otobüsün seyir halinde olması sebebiyle yolcular büyük panik yaşadı. Tekme tokat kavga sırasında otobüs şoförü bir ara direksiyonu terk edince panik daha da büyüdü. Kavga, otobüs seyir halindeyken araç içinde de devam etti.

BAŞKA BİR YOLCU OTOBÜSÜ DURDURDU

Bu arada durumu fark eden bir yolcu, şoför mahalli boş olan hareket halindeki otobüsü durdurmayı başardı. Yolcuların araya girmesiyle otobüs içindeki kavga sona ererken şoför yolculardan polis çağırmalarını istedi. Otobüsten inen yolcuyla şoförün kavgası, dışarıda da devam etti. Dışarıdaki yumruklaşma da esnafın araya girmesiyle sona erdi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya OTOBÜS kavga şoför yolcu

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
gördüğüm kadarıyla suç şoförde gibi geliyor. Olayı büyütüp sanki bir şey varmış gibi davranıyor yolcuya..
@levent_1975_dycfc iyi de yürüyen otobüste şoför dövülür mü? otobüsün durduğu yerde şoförü indir aşağı öyle döv illa döveceksen veya dayak yiyeceksen. ki şiddeti tavsiye ediyor değilim ama şiddetin bile bir usulü olur. en azından o kadar insanın can güvenliğini hiçe sayamazsın.
suc yolcuda şoför araç suruyor onlarca insan canı taşıyor.Muhabbet edilecek kişi soför mü oluyor.Git yolculara sor adamı niye meşgul ediyorsun.Arac seyir halinde yumruk atiyor kafayi yemiş
şöför resmen kaşınmış..
Şoför dayağı hak etmiş
sofore tekma atani dövselermis herkezin canina kastetmis
ŞÖFÖR HATALI OLAYI GERMİŞ ADAM UZAKDAN GELMİŞ SORU SORUYOR MEZAELIKDA DURAK VARMI DİYOR ŞÖFÖRDE BEN NEDEN BİLEYİM DİYOR DAYAGI HAK ETMİŞ
araba sürerken şoföre saldırmak nedir yaw.Gerizekalılığın bu kadarı.Madem saldıracaksın otobüs durunca saldır adi herif o kadar insanın hayatıyla oynuyorsun.
Türkiye'deki çalışma şartları berbat, insanların yaşam kaliteleri berbat, refah seviyeleri berbat, toplumun ortalama eğitimi hala ilkokul seviyesinde, insanların psikolojisi bozuk.
şöför haksız yolcu bilmediği için soruyor , şöför cevap verip kısaca orda durak var inersin demesi gerekirken konuyu büyütüyor , bende olsam dalardım şöföre hak ediyor dayağı ...
Suç şoförde bir kesmemiş sesini bir sus artık ben bile bur da sinirlendim.
adil bir karar verilmesi lazım ise şoför asabi oldugu için en az 1 hafta araç men olması lazım . soru soran yolcu ise kesinlikle diger yolcularında hayatını tehlikeye attıgı için en az 5ile 10 yı arası içeri girmesi lazım..
sabır halk sabır... sabreden kazanır
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