Antalya'da dehşet anları! Şoför-yolcu kavgası faciaya neden oluyordu

Antalya'da özel bir halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında yaşanan durak sorma tartışması faciaya sebep oluyordu. Öfkeli yolcu seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk atarken otobüste bulunan yolcuların paniği ise kameralara yansıdı.
Olay geçtiğimiz gün Antalya'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsüne binen bir yolcu şoföre güzergahtaki durakları sordu. Şoförün "Durak vardır ama bilmiyorum durak harici indiremem" demesi üzerine yolcu "ağabey sen bu hatta çalışmıyor musun?" cevabını verdi. Şoför "Ağabey ben bu hatta çalışıyorum ama şu anda travma geçiriyorum gözünü seveyim sordun durdun ya" dedi. Şoför, soru sormaya devam eden yolcuya, yolculuk esnasında şoförün meşgul edilmemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. "O zaman yapma bu işi" diyen yolcu, "ben sana insan gibi soru soruyorum" dedi. Bir kez daha yolcunun meşgul etmemesi gerektiğini söyleyen şoför, "21 senedir yapıyorum bu işi" deyince yolcu küfürler ederek otobüsün arkasından gelip direksiyon başındaki şoföre yumruk atmaya başladı.
YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI
Aldığı darbelerle direksiyon başında neye uğradığını şaşıran şoför yumruklara karşı koymaya çalışırken, otobüsün seyir halinde olması sebebiyle yolcular büyük panik yaşadı. Tekme tokat kavga sırasında otobüs şoförü bir ara direksiyonu terk edince panik daha da büyüdü. Kavga, otobüs seyir halindeyken araç içinde de devam etti.
BAŞKA BİR YOLCU OTOBÜSÜ DURDURDU
Bu arada durumu fark eden bir yolcu, şoför mahalli boş olan hareket halindeki otobüsü durdurmayı başardı. Yolcuların araya girmesiyle otobüs içindeki kavga sona ererken şoför yolculardan polis çağırmalarını istedi. Otobüsten inen yolcuyla şoförün kavgası, dışarıda da devam etti. Dışarıdaki yumruklaşma da esnafın araya girmesiyle sona erdi. (İHA)
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