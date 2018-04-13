Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem, Akdeniz'in geneli ve Konya’nın bazı ilçelerinde de hissedildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak bildirildi. Kandilli ise depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Merkez üssü Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi verilerine göre yerin 5 km altında 4.7 şiddetinde meydana gelen deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Konya’nın Seydişehir ve Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle Akseki’de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

BİR DEPREM DAHA

İlk depremden yaklaşık 40 dakika sonra Akseki ikinci kez sallandı. Saat 20.55'teki sarsıntının 4.5 şiddetinde gerçekleştiği duyuruldu. İlk sarsıntının ardından evlerine giren vatandaşlar, depremlerin öncü olabileceği korkusuyla sokaklara döküldü.