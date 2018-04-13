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Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:33 | Son Güncelleme

Antalya'nın Akseki ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. saat 20:14'te gerçekleşen 4.7 şiddetindeki ilk depremin merkez üssü Akseki'nin Yarpuz beldesi olarak açıklandı. Yaklaşık 40 dakika sonra bu sefer Cimi beldesi merkezli 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremler, Akdeniz genelinde hissedildi.

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Deprem, Akdeniz'in geneli ve Konya’nın bazı ilçelerinde de hissedildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak bildirildi. Kandilli ise depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Merkez üssü Antalya’nın Akseki ilçesi Yarpuz mevkiinde deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi verilerine göre yerin 5 km altında 4.7 şiddetinde meydana gelen deprem Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, İbradı ilçeleri ile Konya’nın Seydişehir ve Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle Akseki’de vatandaşlar sokağa çıktı. Bir süre sokakta bekleyen vatandaşların havanın kararması ve paniğin geçmesinin ardından evlerine geri döndü.

depprem

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

BİR DEPREM DAHA

İlk depremden yaklaşık 40 dakika sonra Akseki ikinci kez sallandı. Saat 20.55'teki sarsıntının 4.5 şiddetinde gerçekleştiği duyuruldu. İlk sarsıntının ardından evlerine giren vatandaşlar, depremlerin öncü olabileceği korkusuyla sokaklara döküldü.

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Antalya deprem kandilli

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah bile razı değil haksızlıklara artık ülkede
İnşallah başınıza yıkılır Antalya
Güzelim sahilleri ona buna peşkeş çekip katletmeyin mesajı olabilir.Ne yaparsanız yapın doğa intikamını alır,verdiklerini er geç geri alacaktır.
O değilde iyi sallandık hee...
Kıaaz dün de bodruma doğru mu ne olmıştu,depremlerceeeğğ olağğğy aşkım biliyorsun?!! Deprem öldürmez,bina öldürür! (tikel)
AKSEKİ 'DE YAŞAYAN TÜM HEMŞEHRİLERİME GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMLE...
bu ülkede bi kıyamet eksik
Allahım en iyisini sen bilirsin
Geçmiş Olsun Antalya. Allah Beterinden Korusun Inşallah.
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