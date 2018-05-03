Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

AA



