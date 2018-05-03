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Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralılar var.

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

AA


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Antalya Son dakika trafik kazası Kemer

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