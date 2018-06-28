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Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

Antalya- Kemer karayolu üzerinde bulunan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapısının olmaması, tepki çekti. Kabin girişine havlu açan Antalyalılar, yakınlarının üzerlerini değişmesine yardımcı oldu. Haberin çıkmasının ardından kapılar yerine takıldı.

Turizmin başkenti Antalya'da, hafta sonları piknik yapıp denize girmek için Kemer yolu üzerindeki Küçük Çaltıcak'a gelen kent sakinleri, kapısız soyunma kabinlerinden şikayetçi. Mesire ve piknik alanına giriş için araç başına 20 TL ödediklerini söyleyen vatandaşlar, karşılığında hizmet alamadıklarını belirtti.

İş güvenliği uzmanı Duygu Karakaya, ailesiyle birlikte geldiği Küçük Çaltıcak'ta soyunma kabinlerini gördüğünde şaşırdığını söyledi. Karakaya, "Plaj ve deniz ülkemizin değerleri. Buraya girerken otomobil başına 20 lira ücret ödüyoruz. Fakat karşılığında hiçbir hizmet almıyoruz. En önemlisi vatandaşın üzerini giyip çıkartacağı soyunma kabinlerinin bir kapısı bile yok. Tuvaletler temiz değil. Duş problemi var" dedi. Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Orhan Çelikel de soyunma kabinlerinin kapısız olmasına tepki gösterdi. Çelikel, "Bu mantıksız bir soyunma kabini. Kapısı açık soyunma kabini olamaz. Bu sorun acilen çözülmeli" diye konuştu.

Yakınları üzerini değişirken kabin önünde havluyla bekleyenler fotoğraflandı.

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HABER SONRASI KAPILAR TAKILDI

Antalya- Kemer karayolu üzerinde bulunan, Küçük Çaltıcak Günübirlik Piknik ve Mesire Alanı'ndaki soyunma kabinlerinin kapılarının olmamasına yönelik vatandaşın tepkisini yansıtan haber üzerine kabinlere bugün kapı takıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, piknik ve mesire alanı işletmeciliği ihalesini 18 Mayıs tarihinde CW Enerji AŞ'nin kazandığını belirterek, aynı tarihte yer tesliminin yapıldığını kaydetti. Kamil, açıklamasında şöyle dedi:

"İhalesi yapılan söz konusu alanda mevcut tüm yapılar ruhsatsız eski yapılar olup, şartname ve sözleşmeye göre süresi içerisinde eskimiş ve yıpranmış yapılar yıkılarak yerine modern, kurumumuza ve Antalya'ya yakışır yapılar, alan düzenlemesiyle birlikte yapılacaktır. İhaleyi alan firma alanda yıkılacak yapıların (büfe, restoran, duş, wc) yaz sezonu geldiği için geçici olarak kullanılabilmesi için tadilat yapmaktadır. Haberde gözüktüğü gibi soyunma kabinleri boyanmış, alanda yeni kapılar da bugün itibariyle takılacaktır. Alanda habere konu olan soyunma kabinlerinden başka kapısı olan ihtiycı karşılayacak sayıda soyunma kabinleri de bulunmaktadır. Haberde yer alan ve kapısız olarak gösterilen kabinler anlık bir durumu yansıtmaktadır."

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DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
orada görevini yapmayıp, insanları sahmalı inek gibi sömüren, Putini kınıyorum. ve başkanlıktan istifa etmesini istiyorum... fakat istifa etmez biliyorum, ;))))) putini iyi partiden istifaya davet ediyorum.
çok önemli bir detay.
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