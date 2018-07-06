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Antalya'da korkutan orman yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen 6 helikopter, 2 amfibik uçak, 30 arazöz, 3 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale ediliyor.

Antalya'da korkutan orman yangını!

Manavgat'taki orman yanınından ilk görüntüler:

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Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat Tatil yangın

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
birisine yer lazım olmuş demek ki
yeni bir otel geliyor hayirli olsun
yeni binalar gelsin dolsun
Yapanın yanına kar kaldığı müddetçe asla önüne geçilemez.
tayyip erdoğanın yüzünden çıkmıştır hadi chp liler böyle yorumlar bekliyoruz
dün Bodrum Ortakent'de bu çaplı bir yangın çıktı. Zarar görenlere Allah kolaylık versin.
ooo sade bir törenle imara ve ranta acilmis hmm.alirim bir dal
çok kısa zamanda oteli dikerler. gözle görmeden kulakla duymadan gıybet yapmayalım ama malesef acı gerçek bu müslüman memlekette yaşıyoruz sözüm ona
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