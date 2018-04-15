Antalya'da sahibi öldü diye girilen evde şoke eden manzara!

Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3239 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana gelen olayda, dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Y.'yi uzun süredir görmeyen komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapı ve pencerelerinin kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Kapının açılması için itfaiye ekiplerinden destek isteyen polis, savcıdan da eve girebilmek için izin istedi.
AYNADAKİ YAZI...
Ali Y.'nin tedaviye ihtiyacı olabileceği düşünülerek sağlık görevlileri de hazır bekletildi. Nöbetçi savcılık tarafından verilen iznin ardından kapı çilingir tarafından açıldı. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri Ali Y.'yi evde bulamadı. Zeminde halı ya da kilim bulunmazken evin tüm pencerelerinin siyah örtü ile kapatıldığı görüldü. Evin duvarlarına ve tavana ise gamalı haç sembolleri çizildiği görüldü. Ali Y'nin kendisine ait bir vesikalık fotoğrafı yapıştırdığı aynaya ise 'Gestapo Kowalski' yazdığı görüldü.
Polis, evdeki gamalı haç işareti ve 'Gestapo Kowalski' yazısından görüntü aldı. Ali Y.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
DHA
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