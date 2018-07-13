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Antalya'da şoke eden olay! Nar bahçesinde, cinsel organını gösterip, mastürbasyon yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 12:59 | Son Güncelleme

Antalya'da, saklandığı nar bahçesinde, yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterip, mastürbasyon yaptığı öne sürülen Musa B., polis tarafından yakalandı. 3 kadın, gözaltına alınan Musa B.'den şikayetçi oldu.

Antalya'da şoke eden olay! Nar bahçesinde, cinsel organını gösterip, mastürbasyon yaptı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan nar bahçesinde meydana geldi. Yoldan geçen kadınlar, bir adamın, kendilerine cinsel organını gösterip, mastürbasyon yaptığını öne sürerek, polise ihbarda bulundu.

Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Musa B. olduğunu belirlediği şüpheliyi, Bahçeyaka Mahallesi'ndeki cuma pazarında yakaladı.

Gözaltına alınan Musa B., sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Musa B.'nin, 'cinsel taciz' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyet müdürlüğüne gelen 3 kadın, Musa B.'den şikayetçi oldu. Musa B., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya mastürbasyon cinsel taciz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
işte bunu içerden çıkarmıycaksın potansiyel sapık birisinin canını yakıcak besbelli
@srknerd ne potansiyeli? cinsel taciz suçu bile varmış dümdüz sapık işte.
Hapistede gardiyanlar bol bol bununla ilgilenir.
KESİN GİTSİN.BU ADAM DAHA SONRA BİRİSİNE SALDIRIR
hey gözünü sevdiğim.. eskiden bunun gibi o.çocukları için karakollarda ne güzel işkenceler vardı.. hayat okulu gibiydi adeta.. çıkınca hem kendi adam olurdu, hem de çevresindeki kendi gibi puştlara o işkenciyi anlatıp, onları da yola sokardı..
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