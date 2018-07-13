Antalya'da şoke eden olay! Nar bahçesinde, cinsel organını gösterip, mastürbasyon yaptı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan nar bahçesinde meydana geldi. Yoldan geçen kadınlar, bir adamın, kendilerine cinsel organını gösterip, mastürbasyon yaptığını öne sürerek, polise ihbarda bulundu.
Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Musa B. olduğunu belirlediği şüpheliyi, Bahçeyaka Mahallesi'ndeki cuma pazarında yakaladı.
Gözaltına alınan Musa B., sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Musa B.'nin, 'cinsel taciz' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyet müdürlüğüne gelen 3 kadın, Musa B.'den şikayetçi oldu. Musa B., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilecek.
DHA
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