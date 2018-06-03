Antalya'da sürat teknesi battı: 9 göçmen hayatını kaybetti

Antalya'da sürat teknesi faciası! Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı.

6 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



İlk belirlemelere göre teknenin batması sonucu 6'sı çocuk 9 göçmen hayatını kaybetti.

5 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP



Olayda 5 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ve balıkçılarca kurtarılırken, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi ise aranıyor.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER;





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