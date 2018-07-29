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Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulunuyor. Öte yandan feci kazada hayatı kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi

Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında 2 otomobille Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün karıştığı kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin otomobilde bulunan Kemal Karataş (31) ile Ömer Karataş (2) olduğu belirtildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya tur otobüsü trafik kazası Akseki

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
çok sayıda ölü var!!! 2 kişi Allah rahmet eylesin. şu başlıkları bi düzgün atın ya
2 kişi ölmüş bizim mynet diyorki çok sayıda ölü var diyo ne biçim site laaa bu mynet
tur otobüsü gördüğünde canini seviyorsan kenara çekip ona geçiş üstünlüğü vereceksin ne kirmizi ışık tanırlar ne trafik kuralları... üzücü bir kaza yazik
Çinliler de gelmez artık...
Allah rahmet eylesin yaralılara baş sağlığı diliyorum
yine başladı ..tek şoför... uykusuz...bide dikkatsiz ..ilkokul mezunu.. kontrol yetersiz sonuç katliam...nerdesin hata yapıyoruz....neyimiz eksik acaba
antalya dan alanyaya günde 6 sefer yapan şöför de kaza beklenmez mi
Bu turist otobüsleri çok hızlı süryor traiği tehlikeye sokuyor. Ben yolda gelirken 41 ty 320 plakalı otobüs önüme kırdı kornaya basıp geçtim beni arkadan sıkıştırmaya başladı sonrada tünelde sağdan geçip üç arabanın önüne geçti oradada tehlike li hareket yaptı
Ülkede şoför yetişmiyor, karayolu taşımacılığının bu kadar önde olduğu ülkede sadece 4 üniversitede olan şoför bölümünün kata kat fazlalaşması gerekir.
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