Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi

Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında 2 otomobille Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün karıştığı kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin otomobilde bulunan Kemal Karataş (31) ile Ömer Karataş (2) olduğu belirtildi.

DHA

